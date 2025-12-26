Избушка, козочка и коровы: Ларисе Долиной предложили пожизненное проживание на ферме

Лариса Долина лишилась квартиры, за которую так долго боролась в суде с Полиной Лурье. Оставшейся без жилья певице предложили переехать на ферму в Ленинградской области, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации журналистов, у артистки есть возможность навсегда оставить все и перебраться поближе к природе. Долину ждет избушка в Ленобласти, где она сможет жить и даже вести хозяйство: доить козочек и коров.

Однако Ларисе Александровне не придется трудиться одной. У звезды будут помощники. Атмосферу настоящего деревенского быта также придадут натуральные продукты и русская печь.

В последнее время у Долиной возникают проблемы не только с жильем. Пару месяцев назад дорогостоящий автомобиль исполнительницы попала в аварию, а она — на миллион рублей.