Долгое время в семье были конфликты: дочь Вячеслава Малафеева трогательно обратилась к отцу

Отношения бывшего игрока «Зенита» с дочерью Ксенией начали выравниваться. Девушка обратилась к отцу с трогательной речью в социальных сетях.

21-летняя наследница поделилась в соцсетях трогательным видео, на котором показала совместные снимки со звездным родителем. Девушка сопроводила изображения текстом.

«Отец для девочки — это первый и долгое время единственный мужчина в жизни. Он самый лучший и сильный. За него не надо бороться, его не надо искать. Он любит без всяких условий», — написала Ксения.

Однако отношения Вячеслава и дочери были такими не всегда. Несколько лет назад в их семье разгорелся крупный скандал. Ксения не захотела принимать возлюбленную отца по имени Екатерина. Девушка даже сбежала в Дубай, но потом вернулась. Отца с дочерью примирил развод.

Ранее сообщалось, что Малафеев и его новая девушка Ангелина Шкатова полетели на Бали. Также на остров отправились дети футболиста.