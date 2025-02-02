НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 февраля 2025, 20:50
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Долгое время в семье были конфликты: дочь Вячеслава Малафеева трогательно обратилась к отцу

Дочь Вячеслава Малафеева Ксения трогательно обратилась к отцу после череды ссор.
Долгое время в семье были конфликты: дочь Вячеслава Малафеева трогательно обратилась к отцу

© YURI KADOBNOV/AFP/East News

Отношения бывшего игрока «Зенита» с дочерью Ксенией начали выравниваться. Девушка обратилась к отцу с трогательной речью в социальных сетях.

21-летняя наследница поделилась в соцсетях трогательным видео, на котором показала совместные снимки со звездным родителем. Девушка сопроводила изображения текстом.

«Отец для девочки — это первый и долгое время единственный мужчина в жизни. Он самый лучший и сильный. За него не надо бороться, его не надо искать. Он любит без всяких условий», — написала Ксения.

Однако отношения Вячеслава и дочери были такими не всегда. Несколько лет назад в их семье разгорелся крупный скандал. Ксения не захотела принимать возлюбленную отца по имени Екатерина. Девушка даже сбежала в Дубай, но потом вернулась. Отца с дочерью примирил развод.

Ранее сообщалось, что Малафеев и его новая девушка Ангелина Шкатова полетели на Бали. Также на остров отправились дети футболиста.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Вячеслав Малафеев
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отношения