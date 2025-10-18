«Избивать, конечно, не надо»: Сосо Павлиашвили объяснил, как воспитал сына

Сосо Павлиашвили рассказал о важности воспитывать в детях ответственность. Об этом сообщает «Пятый канал».

Сосо Павлиашвили посетил концерт в честь Дня Отца вместе с сыном Леваном. Певец рассказал, как воспитал мальчика. По его словам, в первую очередь ребенку он рассказал о значимости фигуры матери в семье.

«Надо всегда говорить, что первый человек после Бога — это мама, чтобы он чувствовал ответственность. Как только мальчик начинает чувствовать ответственность, он уже мужчина. Не имеет значение 15 ему лет, 13 лет или 40 лет», — заявил он.

Крайне важно воспитывать в детях чувство ответственности, беседовать с ребенком, а не слепо наказывать его, добавил Павлиашвили.

«Дети должны понимать, что хорошо, а что плохо. Наказывать до крови, избивать, конечно, не надо. Но даже словом можно и взглядом наказать, чтобы остановить, указать, что это неправильно. А если у него есть доверие, то он поймет и остановится», — объяснил певец.

