«Грузинское воспитание взяло свое»: певец Сосо Павлиашвили рассказал, как впервые встретил жену Ирину

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили рассказал о первой встрече со своей супругой Ириной. В недавнем интервью Светлане Бондарчук для YouTube-канала артист признался, что тогда она поразила его своей красотой.

Стоит отметить, что на момент знакомство избраннице артиста было всего 16 лет. И сперва он принял ее за ребенка. Соответственно, их отношения начались не сразу, вспоминает Сосо.

«Во-первых, Ира была очень красивая, ну а сейчас еще красивее. Во-вторых, она была такая цельная, состоявшаяся уже, хотя юная. Но отношения начались не сразу», — поделился исполнитель хита «Небо на ладони».

По его словам, тогда он пригласил Ирину в свой музыкальный коллектив. Девушка заняла место бэк-вокалистки и отправилась с командой певца на гастроли.

«Родители Иры были, конечно же, напряжены. Но грузинское воспитание, несмотря на мою бурную жизнь, все равно взяло свое. Мои родители до сих пор для меня пример того, что семья — это все. Это в конце и победило», — заявил Павлиашвили.

