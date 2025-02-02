«Избивали, мучили, насиловали»: Виктория Дайнеко внезапно высказалась на важную тему

Певица Виктория Дайнеко порассуждала на тему домашнего насилия в России. Победительница «Фабрики звезд — 5» считает, что в стране нужно ввести соответствующий закон.

37-летняя артистка прокомментировала высказывание астролога Нелли Космос, в котором та осуждает инициативу депутатов Госдумы запретить рекламу тарологов.

Дайнеко согласилась с Нелли и уточнила, что страна сильнее всего нуждается в законе о запрете домашнего насилия. По словам певицы, женщины чаще страдают от побоев, так как мужчины априори сильнее. Но Виктория считает, что в семьях не должно быть никакого насилия вообще.

«А еще если тебя годами избивали дома, мучили, насиловали, угрожали твоей жизни или жизни ребенка в прямом смысле, а не переносном и в какой-то момент твоя самозащита привела к тому, что человек умер, то ты еще и сидеть в тюрьме будешь за убийство», — высказалась звезда в своем Telegram-канале.

В 2015 году Виктория вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана. В том же году у пары родилась дочь Лидия. В 2017 году супруги развелись. Недавно артистка рассказала, что сменила наследнице фамилию на свою.

Напомним, недавно Виктория Дайнеко заявила, что хочет перевести девятилетнюю дочь на домашнее обучение. Из-за пробок девочка тратила много времени на дорогу до школы.