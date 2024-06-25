«Избил на седьмой день после свадьбы»: Настастья Самбурская шокировала признанием о бывшем муже

Актриса и певица Настасья Самбурская откровенно рассказала об отношениях с экс-супругом Кириллом Дыцевичем. В личном блоге звезда сериала «Универ» заявила, что актер ее избивал.

Один из подписчиков спросил у Настасьи Самбурской, поддерживает ли она связь с бывшим мужем. Актриса ответила, что не общается с Кириллом Дыцевичем, и рассказала, что он поднял на нее руку всего через неделю после свадьбы.

«Я похожа на женщину, которая продолжит общаться с мужчиной, который ее избил на седьмой день после свадьбы, о чем есть соответствующее заявление и снятые побои, а после — женился на другой и избивал ее беременную?!» — высказалась Настасья Самбурская.

Напомним, актриса состояла в браке с Кириллом Дыцевичем всего пару месяцев — с ноября 2017 по январь 2018 года. Настасья Самбурская не скрывала, что брак распался из-за домашнего насилия.

Долгое время звезда «Универа» не афишировала свою личную жизнь после развода. Однако недавно Настасья Самбурская прервала молчание и поделилась в личном блоге фото, на котором позировала с мужчиной. На опубликованном снимке спутник обнимал актрису, а та выглядела счастливой. После этого в Сети заговорили о новом романе знаменитости.

«Отчитываюсь. Можете выдыхать», — подписала фото актриса.

Ранее сообщалось о том, что Настасья Самбурская прокомментировала слухи о своей беременности.