Избегал публичности и выбрал жену, похожую на мать: что известно о сыне Жасмин, который впервые станет отцом

Певица Жасмин объявила, что скоро станет бабушкой. Ее сын Михаил с женой Евой ждут первенца. Сам звездный наследник никаких заявлений по этому поводу не делал, так как в принципе предпочитает вести непубличный образ жизни. Сайт «Страсти» выяснил, чем сейчас занимается Михаил и что известно о его супруге.

Своего старшего сына Жасмин родила от бизнесмена Вячеслава Семендуева. Появление ребенка на свет совпало с расцветом карьеры артистки, поэтому она старалась совмещать воспитание Михаила с концертами и работой на студии.

Повзрослев, сын вокалистки не захотел идти по стопам матери и отказался становиться певцом. Он окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Сейчас Михаилу 27 лет, и он избегает публичности. Страница в соцсетях мужчины пуста, и лишь иногда его фото можно увидеть в блоге матери.

Зато более активно ведет соцсети жена мужчины. С 26-летней фигуристкой Евой Хачатурян Михаил начал встречаться в 2023 году. Когда появились первые фото сына Жасмин с возлюбленный, пользователи Сети сразу отметили, что девушка очень похожа внешне на певицу. Но, как оказалось, они схожи и характерами. Жасмин делилась, что практически сразу полюбила Еву и начала считать ее своей дочерью.

«Честно, я очень горжусь, что теперь у меня не трое детей, а четверо. Я свою невестку считаю за дочь», - рассказывала артистка.

Весной прошлого года Михаил и Ева поженились. Торжество прошло с большим размахом. По слухам, Жасмин потратила на свадьбу детей 10 млн рублей. А спустя год стало известно, что молодые люди ждут ребенка.

Пол будущего малыша супруги пока скрывают. Ева с апреля не публикует новых фото и видео на своей странице в соцсети. Последний пост девушки был в день рождения. На кадрах, которые показывала Хачатурян, округлившегося живота у нее не было.

Ранее певица Жасмин похвасталась сумкой за 1,6 млн рублей.