Избегает публики не просто так: известно, чем занимается жена Урганта
Актер Андрей Ургант рассказал, чем занимается жена его сына Ивана.
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Андрей Ургант рассказал, чем занимается жена его сына Ивана. Артист поделился откровением в эфире шоу «Легенда» на RTVI.
Ургант дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни наследника. Иван уже долгое время состоит в браке с Натальей Кикнадзе. Как выяснилось, звездный отец оценил выбор телеведущего. По словам Андрея, Наталья не лезет в медийное пространство и не занимается обсуждением коллег. Кроме того, Ургант-старший отметил, что Кикнадзе с уважением относится к семье и делает все ради ее блага.
«Сын оказался прав, у него прекрасный выбор. Наташа ни в какие средства массовой информации не лезет, занимается семьей», — высказался артист.
Иван никогда не рассказывает о своей жене. Звездный отец оценил и этот выбор наследника. По мнению Андрея, сыну не стоит раскрывать тайны семейной жизни.
«Я бы тоже отказался от интервью о личной жизни, потому что оно было бы безумно смешное, хулиганское», — резюмировал Ургант-старший.
Ранее мы писали о том, что телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время вышел в свет. Подробности смотрите в этой статье.