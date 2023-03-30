Избавляющаяся от имущества Брежнева экстренно улетала в США с тремя полными вещей чемоданами
Певица Вера Брежнева улетела в США ради воссоединения с дочерью в ее день рождения.
Фото: Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Уже больше года Вера Брежнева живет в Италии и заново строит жизнь и карьеру за границей. Поклонников у нее после переезда из России поубавилось, но это ее совершенно не смущает, и возвращаться ради денег и прежней славы она не планирует. Недавно артистка доказала это, выставив на продажу свои самые яркие хиты на русском языке. Из-за этого она подверглась жесткой критике в Сети, но предпочла проигнорировать недовольство слушателей и улететь в США.
В личном блоге Брежнева сообщила, что собрала вещи, купила билеты и села в самолет ради встречи со своей дочерью, которая уже много лет живет в Лос-Анджелесе. В прошлом году у звездной мамы не получилось навестить Соню, но в этот раз она не смогла пропустить ее день рождения.
«Мне кажется, вы уже слишком хорошо меня знаете, чтобы понимать, куда я могу лететь в конце марта и почем. Три багажа доставлены в Лос-Анджелес. Один из них устал, но очень доволен. День рождения у одной потрясающей девушки. Мама снова рядом», - написала Вера в социальной сети.
Вокалистка опубликовала несколько новых фотографий с Соней и показала, как провела с ней первый день в США. Мама с дочерью немного прогулялись по городу, а затем зашли в любимое кафе, где девушка заказала десерт, а певица сок.
Напомним, что Вера Брежнева родила дочь от бывшего возлюбленного Виталия Войченко. Однако фамилию Соня взяла не отца, а отчима – папы младшей сестры Сары Михаила Кипермана.
Ранее певица презентовала новый клип, в котором предстала с темными волосами и короткой стрижкой. Она заявила, что ее внешние изменения олицетворяют внутренние. Вот только волосы оказались не ее, а лишь париком.