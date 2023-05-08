«Был обнаженным»: Борис Корчевников снялся в постельной сцене для сериала и покаялся

Ведущий Борис Корчевников имел опыт съемок в пикантных сценах. Так, он участвовал в постельном эпизоде в сериале «Воровка».

Партнершей ныне известного телеведущего стала актриса Анна Казючиц. Она рассказала об опыте еще начинающего Корчевникова.

По словам актрисы, все прошло без пошлости. Сам же ведущий заявил, что это было испытанием – он покаялся в тех съемках.

«Я первый раз был почти обнаженным», - признался Корчевников.

Это был единственный опыт съемок в откровенной сцене – больше он не позволял себе такого.

«Только с тобой», - сказал Корчевников, обращаясь к партнерше.

Напомним, ведущий известен крепкой верой в Бога: он старается скромно жить и скрывать личные моменты от посторонних глаз. Однако его состояние здоровья в последнее время оставляет желать лучшего: Корчевников теряет слух, но продолжает вести программу. Сообщалось, что из-за частичной потери слуха у него может развиться депрессия.