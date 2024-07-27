Из-за повышения тарифов на обслуживание: Влад Лисовец судится с московскими коммунальщиками

Российский стилист и по совместительству председатель ТСЖ Влад Лисовец намерен судиться с коммунальщиками. Он считает, что тарифы на обслуживание в его доме были повышены безосновательно, передает Life.ru.

По данным СМИ, Влада не устраивает то, что компания, ответственная за обслуживание его дома, взвинтила стоимость содержания нежилых помещений. Причины для этого, как считает стилист, нет.

Другие собственники тоже возмутились решением коммунальщиков. Однако в суд за защитой прав обратился именно Лисовец, так как он является председателем товарищества собственников жилья.

Влад опирается на статью 162 ЖК РФ — договор управления многоквартирным домом. Он хочет добиться перерасчета платы за содержание и ремонт в связи с незаконным повышением.

Ранее Лисовец показал кадры с молодой Фриске на кассете. Она ждала своего часа почти 30 лет.