Из-за победы Трампа не сдержал слово: как Галкин* нарушил обещание, данное россиянам
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Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что обманул поклонников из-за победы Дональда Трампа. Комик отреагировал на выборы президента США в личном блоге.
В США завершились выборы президента, на которых победил Дональд Трамп. Он назвал свой триумф «величайшим политическим событием всех времен». Победа Трампа огорчила многих знаменитостей, в том числе и мужа Аллы Пугачевой, который сейчас находится в гастрольном туре по США.
Юморист обещал, что покажет репортаж с выборов, но слово свое не сдержал. Как утверждает Галкин*, ему был понятен исход.
«А где же обещанный репортаж? Мы ждали», — обратились подписчики к артисту.
«И так все было понятно», — ответил юморист.
Ранее Сергей Соседов раскрыл ценник Галкина* до отъезда в Израиль. Подробности читайте в этой новости.
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*признан иноагентом на территории РФ