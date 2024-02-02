«Из-за отсутствия знаний мы заработали немного»: Нюта из «Ранеток» раскрыла реальные гонорары группы

Певица Нюта, ставшая известной в подростковом возрасте благодаря участию в группе «Ранетки», рассказала о самом большом гонораре группы. По ее словам, как-то она получила 600 тысяч рублей. Но в основном суммы были гораздо меньше.

Музыкальный коллектив, состоящий из девочек-школьниц, был популярен в 2000-х годах. Выходил даже одноименный сериал об участницах, который смотрели тысячи зрителей по всей стране. Однако, как только группа распалась, стало появляться немало разговоров о том, что все внутри нее было не так прекрасно, как казалось фанатам. Так, например, ходили слухи, что певицы не получали больших денег, несмотря на огромное количество хитов и концертов.

Эту информацию подтверждала клавишница «Ранеток» Женя Огурцова. А недавно в новом интервью высказалась и барабанщица Нюта. Она призналась, что огромных гонораров они действительно не видели, но такое часто происходит в коллективах, в которых участники ранее были далеки от шоу-бизнеса.

«У нас действительно были большие стадионные концерты, туры, мы собирали «Олимпийский», но из-за отсутствия знаний, сколько артисты должны получать, мы заработали немного. Мой самый крупный гонорар был с большого гастрольного тура, в котором было около 50-ти концертов, то есть по два концерта в день», - поделилась Нюта с Voice.

По словам певицы, в 15 лет ей казалось, что 600 тысяч рублей – это большие деньги. Их она потратила на покрытие кредита и покупку техники. Остальные же гонорары были меньше. Их хватало артистке, чтобы оплачивать аренду квартиры в Москве – 40 тысяч рублей.

Ранее звезда «Ранеток» Евгения Огурцова похвасталась ключами от новой квартиры в Москве.