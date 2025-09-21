Из-за неугодного персонажа: почему Ксения Бородина отказалась вести красную дорожку светской премии

Ксения Бородина должна была вести одну светскую премию, но отказалась в последний момент. Вероятно, звезда это сделала из-за неугодного ей персонажа, который должен был появиться в этом месте.

Слухи об этом стали распространяться на самом мероприятии. Ведущий красной дорожки интересовался у гостей, почему Бородина могла неожиданно отказаться от предложения занять почетное место.

Автор Telegram-канал Светский хроник выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, Бородина могла отказаться от участия в премии из-за Виктории Лопыревой, которая должна была появиться на ней.

Летом этого года модель побывала на свадьбе Бородиной и Николая Сердюкова. Автор Telegram-канала считает, что поводом для конфликта между Ксений и Викторией стали объятия последней с женихом.

Ранее Бородина ответила на слухи о ссоре с мужем. Телеведущая попросила подписчиков, дать ей спокойно пожить.