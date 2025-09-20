«Дайте спокойно пожить»: Ксения Бородина ответила на слухи о ссоре с мужем

Ксения Бородина опровергла слухи о ссоре и расставании с мужем. Об этом стало известно из соцсетей.

Накануне пользователи начали подозревать о ссоре между Ксенией Бородиной и ее мужем Николаем Сердюковым. Свои опасения они объясняли тем, что телеведущая долгое время не выкладывала совместных снимков с супругом, хотя до этого охотно делилась подобным контентом.

Вскоре после этого в анонимных Telegram-каналах появились комментарии от источников, якобы близких к Бородиной, о том, что в семье действительно произошел конфликт.

В итоге Бородиной пришлось выходить на связь с подписчиками, чтобы прокомментировать эти новости. По словам телеведущей, в ее отношениях с супругом все отлично.

«Ребятки, убедительная просьба перестать искать подвох там, где его нет! Где муж? Где кольцо? Ну не серьезно просто. Муж работает, я на съемках. Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить», — заявила она.

