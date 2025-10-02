Из-за несостыковок дело о драке Федора Смолова в кафе передали в ГУ МВД Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Ксения Собчак связалась с адвокатами Федора Смолова, которые заявили, что дело о драке футболиста в кафе передали из районного МВД в Управление организации дознания ГУ МВД по Москве. По словам защитников, это произошло из-за резонанса дела и несостыковок в ходе расследования.

Так, потерпевший утверждает, что в ходе конфликта Смолов был пьян. При этом остальные посетители кафе это отрицают. Свидетели утверждают, что футболист принес извинения посетителям за конфликт после его завершения.

Кроме того, юристы Смолова утверждают, что сомневаются в степени тяжести нанесенных увечий пострадавшим. В показаниях один из них утверждает, что во время удара «слышал хруст, и у него потекла кровь». Однако на кадрах крови не видно.

