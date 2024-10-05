НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 октября 2024, 16:36
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Из-за неработающего радио: певец Шарлот* объявил голодовку в СИЗО

Голодовка певца Шарлота* в СИЗО закончилась на следующий день утренней кашей .
Из-за неработающего радио: певец Шарлот* объявил голодовку в СИЗО

© Pxhere.com

Певец Эдуард Шарлот* (внесен в список экстремистов и террористов в России) находится в СИЗО по делу о реабилитации нацизма. Не так давно он объявил голодовку из-за неработающего радио, которая закончилась на следующий день, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, эмоциональное состояние музыканта крайне нестабильно. Когда в камере перестало работать радио, молодой человек раскричался и потребовал перевести себя в другую, но ему отказали.

После этого Шарлот* объявил голодовку. Но уже на следующее утро певец не выдержал и позавтракал кашей. Все же потом сотрудники изолятора пообещали в скором времени исправить ситуацию и предоставить исправный приемник.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отклонил апелляцию Эльмана Пашаева на арест. Бывшего адвоката Михаила Ефремова оставили в СИЗО.

*внесен в список экстремистов и террористов в России

Источник фото:Pxhere.com
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Музыкант
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