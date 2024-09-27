Из-за долга по алиментам: вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не приедет на октябрьские сборы в Россию

Не все российские футболисты прилетят на родину из-за рубежа для участия в тренировках сборной. Так, вратарю ПСЖ Матвею Сафонову не рекомендовали приезжать в РФ из-за долга по алиментам, передает Telegram-канала Baza.

По данным СМИ, решение суда по этому делу вступило в законную силу. В связи с этим Сафонову, когда он вернется в Россию, могут запретить выезд из страны. За спортсменом числится долг в 60 миллионов рублей.

При этом сам вратарь очень хочет попасть на сборы в РФ, но адвокаты отговаривают его. Матвей сможет прилететь на родину лишь в том случае, когда ограничения будут сняты из-за кассации.

Сборы футболистов пройдут в подмосковном Новогорске. Они запланированы на 7 октября.

Ранее у экс-жены вратаря ПСЖ Сафонова изъяли Mercedes. Она стала жертвой своих же заявлений по долгам.