«Из свадебной коллекции»: сколько стоят обручальные кольца певца SHAMAN и Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой. Церемония бракосочетания состоялась в Донецке. Они были не в классических нарядах. Kp.ru выяснил, сколько стоят обручальные кольца пары и их одежда.

По данным источника, для торжественного события пара выбрала одежду известного бренда Saint Laurent. Их наряды были выдержаны в цвете хаки. Рубашка певца стоит около 167 тысяч рублей, а куртка Мизулиной — 150 тысяч рублей. Невеста дополнила образ брюками за 52 тысячи рублей и белыми туфлями-лодочками, которые в модных кругах называют «туфлями Золушки». Их стоимость оценивается в 75 тысяч рублей.

Что касается обручальных колец, то, по мнению экспертов, пара выбрала относительно скромный вариант. Как сообщил ювелир Григорий Бакатов, скорее всего, кольца сделаны из белого золота, без бриллиантов. Стоимость каждого кольца составляет около 300 тысяч рублей.

«Скорее всего, это кольца из свадебной коллекции «Mercury классик» из белого золота 750-й пробы, без драгоценных камней», – уточнил он.

