Певец SHAMAN изменил отношение к обручальным кольцам после свадьбы с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, изменил отношение к обручальным кольцам после свадьбы с Екатериной Мизулиной. Журналисты URA.RU засняли украшение на его безымянном пальце.

После регистрации брака в Донецке SHAMAN практически сразу вернулся к работе. Накануне он выступил с концертом в Кремле, посвященном юбилею Александры Пахмутовой. Именно там фотографы запечатлели на безымянном пальце правой руки музыканта классическое обручальное кольцо из желтого металла, без лишних украшений.

Издание отмечает, что раньше Ярослав не носил обручальное кольцо, так как терял его во время выступлений. Во втором браке он вовсе отказался от покупки украшения.

«А в этом суть брака, чтобы носить кольцо?» — говорил тогда певец в интервью.

Теперь взгляды SHAMAN изменились. Он носит обручальное кольцо, но не комментирует личную жизнь.

