Наташа Королева показала невестку и изменившегося сына: одобрила выбор

Певица Наташа Королева нашла нужным показать фото с невесткой и изменившимся сыном Архипом. Семья снялась во время празднования дня рождения девушки.

21-летний сын артистки нашел свое счастье в отношениях с 23-летней Мелиссой Волынкиной, бывшей стриптизершей московского клуба, переквалифицировавшейся в визажиста. Певица долго не принимала выбор сына, но, несмотря на ее ранее высказанные сомнения, год совместной жизни и обручальные кольца на пальцах сделали свое дело.

Мелисса, отметив свой 23-й день рождения, собрала всех на празднике, включая будущую свекровь. В личном микроблоге она опубликовала фотографии, на которых счастливо улыбается вместе с Архипом и Наташей Королевой. Кажется, что артистка, наконец, приняла выбор своего сына.