Наташа Королева показала невестку и изменившегося сына: одобрила выбор
Наташа Королева нашла нужным показать фото с невесткой и изменившимся сыном.
© Starface.ru
Певица Наташа Королева нашла нужным показать фото с невесткой и изменившимся сыном Архипом. Семья снялась во время празднования дня рождения девушки.
21-летний сын артистки нашел свое счастье в отношениях с 23-летней Мелиссой Волынкиной, бывшей стриптизершей московского клуба, переквалифицировавшейся в визажиста. Певица долго не принимала выбор сына, но, несмотря на ее ранее высказанные сомнения, год совместной жизни и обручальные кольца на пальцах сделали свое дело.
Мелисса, отметив свой 23-й день рождения, собрала всех на празднике, включая будущую свекровь. В личном микроблоге она опубликовала фотографии, на которых счастливо улыбается вместе с Архипом и Наташей Королевой. Кажется, что артистка, наконец, приняла выбор своего сына.
Поклонники отметили, что Архип значительно поправился за время совместной жизни с Мелиссой. Он сильно изменился за последний год.
Ранее мы писали о том, как сложилась судьба сестры Наташи Королевой. Ирина Осауленко могла стать звездой на эстраде. В конце 90-х она собирала стадионы, а ее песни звучали отовсюду. Однако карьеру пришлось прервать.