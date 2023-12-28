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НАШ ШОУБИЗ
19:47, 28 декабря 2023
1 мин.

Наташа Королева показала невестку и изменившегося сына: одобрила выбор

Наташа Королева нашла нужным показать фото с невесткой и изменившимся сыном.

Наташа Королева показала невестку и изменившегося сына: одобрила выбор

© Starface.ru

Певица Наташа Королева нашла нужным показать фото с невесткой и изменившимся сыном Архипом. Семья снялась во время празднования дня рождения девушки.

21-летний сын артистки нашел свое счастье в отношениях с 23-летней Мелиссой Волынкиной, бывшей стриптизершей московского клуба, переквалифицировавшейся в визажиста. Певица долго не принимала выбор сына, но, несмотря на ее ранее высказанные сомнения, год совместной жизни и обручальные кольца на пальцах сделали свое дело.

Мелисса, отметив свой 23-й день рождения, собрала всех на празднике, включая будущую свекровь. В личном микроблоге она опубликовала фотографии, на которых счастливо улыбается вместе с Архипом и Наташей Королевой. Кажется, что артистка, наконец, приняла выбор своего сына.

Наташа Королева показала невестку и изменившегося сына: одобрила выбор

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники отметили, что Архип значительно поправился за время совместной жизни с Мелиссой. Он сильно изменился за последний год.

Ранее мы писали о том, как сложилась судьба сестры Наташи Королевой. Ирина Осауленко могла стать звездой на эстраде. В конце 90-х она собирала стадионы, а ее песни звучали отовсюду. Однако карьеру пришлось прервать.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Наташа Королева
Архип Глушко
семья
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