Из соцсетей умершего Яниса Тиммы пропали все фото с экс-женой Анной Седоковой

Из социальных сетей баскетболиста Яниса Тиммы пропали все фото и видео с бывшей женой Анной Седоковой. Некоторые пользователи предполагают, что у кого-то из друзей и родственников спортсмена есть доступ к его странице.

Янис умер в середине декабря. Его тело нашли в Москве, а рядом с ним лежал телефон, в котором Тимма оставил последнее послание — он просил связаться с его экс-супругой. После случившегося гаджет был изъят, и друг баскетболиста Марк Пугачев считает — его больше не вернут или же он окажется в руках родителей уже «подчищенным».

Пока телефон все еще находится у следователей, но поклонники спортсмена заметили – кто-то получил доступ к странице в соцсети Тиммы. Пользователи обратили внимание, что пропали все общие фото Яниса и Анны. Впрочем, некоторые считают, что никакого «загадочного исчезновения» не было. Преданные фанаты подчеркнули – снимки были удалены уже давно.

Напомним, что близкие спортсмена начали расследование его смерти. Они не верят, что Янис мог покончить с собой. Они уверены – его довели до самоубийства. Причем не кто-то, а Анна Седокова.

Ранее друг Яниса Тиммы раскрыл, зачем Янис Тиммы мог делать российский паспорт перед смертью.