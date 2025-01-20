Друг Яниса Тиммы раскрыл, зачем экс-муж Седоковой перед смертью делал паспорт РФ

Друг Яниса Тиммы Марк Пугачев объяснил, для чего баскетболисту мог понадобиться российский паспорт. Незадолго до смерти спортсмен решал вопросы с гражданством.

В личном блоге Пугачев опубликовал переписку Яниса, в которой он говорил о необходимости сделать паспорт РФ. При этом он не пояснил, почему решил его оформить, лишь говорил, что с ним «все наладится».

«Паспорт нужен был ему нужен очень быстро. Для чего? Может, он хотел что-то переоформить. Так как он гражданин Латвии, возможно, он в этом случае не мог переоформить на себя.... У меня столько вопросов», - цитирует слова Марка mk.ru.

Друг Яниса не верит, что он мог совершить самоубийство. Он считает, что у Тиммы были планы на жизнь и он не собирался умирать. Поэтому Пугачев винит во всем экс-жену баскетболиста Анну Седокову. И ему все равно на то, что защитники певицы хейтят его в Сети за его мнение. Он отметил, что главное для него - добиться справедливости.

«За месяц я только вчера провел время с дочкой чуть-чуть, а вообще я настолько погрузился в это все. Я так хочу добиться правды, так хочу докопаться», - заявил Марк.

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