НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 ноября 2024, 13:06
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Из скромного подростка превратилась в эффектную девушку: внебрачная дочь Евгения Осина пришла на модный показ

18-летняя «дочь» Евгения Осина Анастасия пришла на модный показ в Москве с мамой.
Из скромного подростка превратилась в эффектную девушку: внебрачная дочь Евгения Осина пришла на модный показ

© Lomohov Anatoly/East News

Повзрослевшая «дочь» певца Евгения Осина Анастасия пришла на модный показ с мамой. Мероприятие состоялось в центре Москвы – в старинном особняке Леман.

Как пишет Kp.ru, показ модного дома JULIAKISELEVA был закрытым. На подиуме блистали блогеры и знаменитости.

Одна из гостей – внебрачная дочь Осина. Издание отмечает, что из скромного подростка Анастасия превратилась в эффектную девушку.

Певец умер в 2018 году. Последние годы рядом с ним была гражданская жена Елена Скорнякова – ее дочь артист принял как родную. 18-летняя наследница метает о сцене: занимается вокалом и получает актерское образование.

Ранее она рассказывала о жизни с Осиным. Анастасия делилась, что исполнитель был очень верующим: перед едой и даже выходом из дома читал молитву.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Евгений Осин
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