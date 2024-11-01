Из скромного подростка превратилась в эффектную девушку: внебрачная дочь Евгения Осина пришла на модный показ

Повзрослевшая «дочь» певца Евгения Осина Анастасия пришла на модный показ с мамой. Мероприятие состоялось в центре Москвы – в старинном особняке Леман.

Как пишет Kp.ru, показ модного дома JULIAKISELEVA был закрытым. На подиуме блистали блогеры и знаменитости.

Одна из гостей – внебрачная дочь Осина. Издание отмечает, что из скромного подростка Анастасия превратилась в эффектную девушку.

Певец умер в 2018 году. Последние годы рядом с ним была гражданская жена Елена Скорнякова – ее дочь артист принял как родную. 18-летняя наследница метает о сцене: занимается вокалом и получает актерское образование.

Ранее она рассказывала о жизни с Осиным. Анастасия делилась, что исполнитель был очень верующим: перед едой и даже выходом из дома читал молитву.