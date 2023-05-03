Из роддома в суд: ставший отцом в третий раз Павел Прилучный оказался втянут в громкий процесс

Буквально 2 мая стало известно, что у Павла Прилучного появился на свет третий ребенок. Его жена Зепюр Брутян, как оказалось, отправилась в роддом еще 28 апреля, но поделиться радостными новостями супруги решили только сейчас. Теперь многодетный отец находится на седьмом небе от счастья, ведь он даже участвовал в процессе, перерезая пуповину. Однако его семейную идиллию омрачают другие известия, а именно связанные с судебным делом по его избиению в Калининграде.

Инцидент произошел еще в ноябре 2020 года. Прилучный в командировке решил отдохнуть в клубе, однако там подвергся нападению со стороны его владельца. По утверждению актера, Владимир Семенов пригласил его в спортивный зал и там без причины стал наносить по нему сильные удары.

Спустя два года с начала рассмотрения дела суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ. Тогда поклонники посчитали, что процесс можно считать закрытым. Однако исход не устроил ни Павла, ни Владимира. Звезда «Мажора» хотел приговор намного строже, а предприниматель отказался признавать свою причастность, так как, по его словам, действовал из соображений самообороны.

В итоге из-за поданных апелляций было решено продолжить рассмотрение дела и отменить уже вынесенный приговор. «Судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе, - цитирует слова пресс-службы Калининградского областного суда издание kp.ru.

Ранее стало известно, кто еще первым увидел новорожденного ребенка Павла Прилучного.