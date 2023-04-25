«Из психушки»: в Сети осудили странный танец 32-летней Регины Тодоренко на шоу «Маска»

Регина Тодоренко считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Публику интересует не только личная жизнь девушки, но и ее профессиональная деятельность. Не так давно знаменитость вновь стала мамой, но при этом она успешно совмещает и уход за детьми, и карьеру. Уже несколько лет Регина является членом жюри в шоу «Маска», и после просмотра последнего выпуска у пользователей Сети возникли вопросы к поведению артистки.

Дело в том, что Тодоренко в эфире передачи исполнила странный танец: она нервно дергалась и даже залезла на стол. Подобный поступок крайне не понравился подписчикам, вот почему они стали писать гневные комментарии в адрес знаменитости.

«Цирк уехал, а клоуны остались. Весеннее обострение. Изменилась, к сожалению, не в лучшую сторону. Она не из психушки?» — высказались фолловеры.

К слову, Регина не стала отмалчиваться и опубликовала смелый ответ для всех негодующих. Супруга Топалова заявила: подобная реакция подписчиков ее сильно удивила.

«Когда я училась в музыкальной школе, чтобы стать певицей, меня к этому не готовили. Когда я училась на режиссера, меня к этому тоже не готовили. Интересно, сейчас преподают какой-то предмет, чтобы избежать хейта», — поделилась своей точкой зрения девушка.

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