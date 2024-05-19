«Из психушки сбежала»: Ксения Собчак столкнулась с насмешками из-за нового образа

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак стала объектом критики и насмешек после того, как снялась в новом образе. Знаменитость опубликовала в личном блоге видео, на котором предстала в белом костюме. Однако пользователи Сети не оценили наряд телеведущей и раскритиковали ее.

На кадрах Ксения Собчак была запечатлена в белом жакете, к которому подобрала макси-юбку в тон. Журналистка дополнила образ лоферами, анклетом (браслет на ногу) и цепочкой с кулоном. Знаменитость сделала укладку и нюдовый макияж.

Наряд Ксении Собчак не получил высокой оценки от пользователей Сети. Они раскритиковали образ телеведущей, посчитав, что она неудачно подобрала одежду и обувь.

«На Шапокляк похожа», «Из психушки сбежала», «Собчак на мини-лыжах», «Обувь ужасна. Не может быть все белым. Нужно слегка разбавить цвета», «Как шпалы вбивает», — написали в комментариях.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда знаменитость сталкивается с критикой со стороны Интернет-пользователей. Так, на днях Ксения Собчак станцевала перед камерой в черной юбке и зеленом топе с перьями и белоснежным воротником. Журналистке также сделали ретро-укладку и легкий макияж с коричневой помадой. В ответ на это подписчики назвали ее в комментариях «новой Волочковой» и «русской Бритни Спирс».

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак раскритиковала наряды голливудской актрисы Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala. По мнению телеведущей, знаменитость ошибочно называют королевой Met Gala, а ее наряды слишком переоценены.