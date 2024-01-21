«Из преимуществ только возраст»: психолог Розенберг объяснила причины расставания Кудрявцевой с мужем

Психолог Любовь Розенберг рассказала о причинах расставания Кудрявцевой с мужем, об этом сообщает StarHit.

Около недели назад Лера Кудрявцева рассказала, что ушла от мужа Игоря Макарова. Причиной их расставания телеведущая назвала алкогольную зависимость супруга. Впрочем, некоторые поклонники Кудрявцевой не поверили в то, что знаменитость ушла от Макарова только по этой причине.

Журналисты узнали у психолога Любови Розенберг о том, что могло стать настоящей причиной развода звездной пары. Специалист подчеркнула, что алкогольная зависимость у Макарова могла возникнуть из-за проблем хоккеиста с работой.

«Завершение карьеры хоккеиста, переход в другой статус, сравнение с успешной женой, безусловно, могли увеличить прием алкоголя, который помогает на время заполнить пустоту», — объяснила она.

При этом Розенберг допустила, что Кудрявцева могла некоторое время терпеть загулы мужа.

«Возможно, и супруга сперва оправдывала такое времяпрепровождение мужа, пыталась настроить на позитив, заботу о себе и помощь в поиске новых интересов в жизни. Но здесь у молодого мужа возникает момент сравнения себя с женой и уже не в лучшую сторону. Из всех преимуществ остался только возраст…» — рассказала психолог.

Любовь Розенберг добавила, что телеведущая окончательно решила уйти от супруга только после того, как поняла, что семья нужна только ей одной.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева решила найти нового возлюбленного после расставания с мужем.