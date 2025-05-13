Из окна — живописный вид на Москву: Анна Калашникова продает квартиру за 23 миллиона рублей

Актриса и модель Анна Калашникова выставила на продажу свою московскую квартиру, передает Telegram-канал Звездач. Знаменитость хочет получить за жилье 23 миллиона 350 тысяч рублей.

Квартира Калашниковой располагается в элитном ЖК. Цена за один квадратный метр составляет более полумиллиона рублей. Всего этих квадратных метров — 44. Пространство поделено на две комнаты и кухню.

В объявлении указано, что в квартире выполнен дорогостоящий ремонт. На фотографиях певица показала обстановку внутри комнат: на них видна мебель, которая была изготовлена специально на заказ. Также из окон жилища открывается живописный вид на столицу.

Ранее сообщалось, что певица София Ротару продала свою квартиру в Москве. Она не могла от нее избавиться 5 лет.