«Из наивного человека превратилась…»: Кира Прошутинская раскритиковала Яну Поплавскую
Кира Прошутинская рассказала, что считала Яну Поплавскую славным человеком.
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Кира Прошутинская рассказала, что считала Яну Поплавскую славным человеком, об этом сообщает «Собеседник онлайн».
Телеведущая и продюсер Кира Прошутинская раскритиковала политическую позицию своей коллеги Яны Поплавской. По словам Прошутинской, она не понимает, что побудило актрису делать столь резкие заявления в адрес других знаменитостей.
«Я и раньше, и сейчас, когда достигла уже такого возраста, не умею ненавидеть. Хотя не понимаю: что происходит с людьми?! Как та же Яна из наивного, славного человека превратилась... Я понять не могу – во что...» – рассказала она.
Продюсер добавила, что не собирается делить коллег на друзей и врагов из-за их политических взглядов, как это делает Поплавская.
«Например, не понимаю, почему сейчас скверно отзываются об Алле Пугачевой. Мы с Аллой знакомы больше шестидесяти лет, я очень хорошо ее знаю. Она поддерживала меня в трудные минуты, помогала и во время болезни, и во время развода. Да и вообще многим людям помогала», – вспомнила Прошутинская.
Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская обнаружила спрятавшегося на Первом канале супруга Аллы Пугачевой.