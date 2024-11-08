«Из моего кабацкого прошлого»: SHAMAN назвал любимые песни в караоке

SHAMAN признался, что поет в караоке песни Лепса и Михайлова. Об этом сообщает aif.ru.

Певец SHAMAN рассказал, какие песни он предпочитает петь во время визитов в караоке. По словам артиста, репертуар связан с его предыдущей работой в ресторанах.

«О, я люблю Лепса петь в караоке! Практически весь его репертуар знаю. Когда я работал певцом в ресторане в Новомосковске с 15 лет до 21 года, очень большое количество песен Григория исполнял. Потому что его песни везде любят», — рассказал он.

Кроме Лепса, Ярослав Дронов исполняет песни других российских музыкантов.

«Кузьмина очень люблю петь, Стаса Михайлова. Все, что из моего кабацкого прошлого, скажем так. Кипелова пою с удовольствием. Носкова Николая», — признался он.

Ранее мы писали о том, что костромской депутат Михайлов хочет сделать бренд «Я русский» общедоступным.