Депутат объяснил, почему вступил в борьбу с певцом SHAMAN за бренд «Я русский»

Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов собирается побороться с певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN, за бренд «Я русский». Мужчина в беседе с 360.ru заявил, что тоже подал заявку в Роспатент для регистрации одноименного товарного знака. Он намерен сделать его доступным для всех.

Не так давно стало известно, что исполнитель хита «Я русский» хочет зарегистрировать бренд. У него нашлись конкуренты. Так, Михайлов считает, что этот знак не должен принадлежать никому.

«Заявка подана. Она есть на сайте Роспатента. Сделал для того, чтобы никто другой не получил все права и не заставлял всех платить. Иначе получается, что русский только он, а все остальные нерусские», — поделился он своим мнением.

Депутат отметил, что в 2019 году написал стихотворение «Я русский», но тогда даже не думал регистрировать бренд с таким названием. Он убежден, что это словосочетание должно быть общедоступным.

«Тут находится один хитрец и говорит, что это я самый-самый русский и вы все мне будете платить. Пускай зарегистрирует то, что не связано с русскими», — высказался мужчина.

Напомним, что подавший заявку в Роспатент Дронов выбрал 45 категорий товаров, которые можно выпускать под собственной маркой. В соцсетях активно обсуждали среди них алкоголь и косметику.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN назвал неожиданную причину регистрации бренда «Я русский».