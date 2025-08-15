«Из меня что-то исторгается»: Лариса Гузеева рассказала о своем образе на «Давай поженимся»

Лариса Гузеева заявила, что ее образ в «Давай поженимся» отличается от реального. Об этом сообщает «Собака.ру».

Лариса Гузеева известна не только своей ролью в фильме «Жестокий романс» но и ведущей шоу «Давай поженимся». Знаменитость в программе зачастую выглядит холодной и агрессивной. Однако, как рассказала сама телеведущая, это всего лишь ее образ, который не имеет ничего общего с реальностью.

«В рамках этой программы я — не Лариса Гузеева. Это не я. Я так не одеваюсь, я так не крашусь, я так не выгляжу. А главное, я так не разговариваю. У меня даже интонации такой нет. Перед камерой я играю роль, из меня что-то исторгается в зависимости от того, с кем я беседую. И плохо знающие меня люди считают, что я все время такая», — заявила она.

При этом некоторые грубые слова в адрес героев шоу она объясняет своей уязвимостью.

«То, что люди считывают как мою жесткость или агрессию, к силе не имеет никакого отношения. Это от большой уязвимости», — добавила Гузеева.

