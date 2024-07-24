«Из каких кустов они вылезли?»: Лайма Вайкуле выгораживает Аллу Пугачеву
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Певица Лайма Вайкуле заявила, что репутацию подруги, артистки Аллы Пугачевой «невозможно перечеркнуть». По мнению исполнительницы, про нее пишут негатив «маленькие собачки».
Слова Вайкуле приводит StarHit.
«Невозможно перечеркнуть каким-то… Кто их вообще помнит и знает?! Откуда? Из каких кустов они вылезли? Они теперь пишут про Аллу», - рассуждает Вайкуле.
Она отметила, что Пугачева всю жизнь создавала репутацию. Вайкуле охарактеризовала подругу как «честную», а пишущих про нее назвала «Шариковыми».
Также она указала на то, что после ухода Примадонны со сцены ее место заняли «какие-то забытые люди» - этих артистов не было 20 лет и теперь они возникли.
«Теперь еще рассказывают, что это потому что Алла им запрещала выступать. Нельзя помешать тому, кого нет!» — добавила Вайкуле.
Ранее критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева продвинула Лайму. По его словам, та очень плохо пела и только хорошо двигалась, но ей наняли педагога по вокалу.