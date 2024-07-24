«Из каких кустов они вылезли?»: Лайма Вайкуле выгораживает Аллу Пугачеву

Певица Лайма Вайкуле заявила, что репутацию подруги, артистки Аллы Пугачевой «невозможно перечеркнуть». По мнению исполнительницы, про нее пишут негатив «маленькие собачки».

Слова Вайкуле приводит StarHit.

«Невозможно перечеркнуть каким-то… Кто их вообще помнит и знает?! Откуда? Из каких кустов они вылезли? Они теперь пишут про Аллу», - рассуждает Вайкуле.

Она отметила, что Пугачева всю жизнь создавала репутацию. Вайкуле охарактеризовала подругу как «честную», а пишущих про нее назвала «Шариковыми».

Также она указала на то, что после ухода Примадонны со сцены ее место заняли «какие-то забытые люди» - этих артистов не было 20 лет и теперь они возникли.

«Теперь еще рассказывают, что это потому что Алла им запрещала выступать. Нельзя помешать тому, кого нет!» — добавила Вайкуле.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева продвинула Лайму. По его словам, та очень плохо пела и только хорошо двигалась, но ей наняли педагога по вокалу.