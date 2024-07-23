«Пела она очень плохо»: как Пугачева продвинула Лайму Вайкуле на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о том, как Лайме Вайкуле удалось добиться популярности.

По словам критика, Вайкуле за свое появление на эстраде должна благодарить Аллу Пугачеву.

«Лайка появилась только потому, что Пугачева отказалась петь песни «Ночной костер», «Вернисаж», «Еще не вечер» и многие другие, которые писали Паулс и Резник. Они писали песни в большом количестве, и все они были хорошие», – рассказал Сергей.

Соседов отметил, что Алла Пугачева пела мало и брала всего 2-3 песни в год, а также долго их «выдерживала». Некоторые из композиций могли лежать у нее по несколько лет и теряли актуальность, тогда артистка их уже не записывала.

«Последней каплей для Резника, поэта, которому Пугачева очень многим обязана, стало препирательство певицы по поводу песен «Делу время» и «Без меня тебе, любимый мой», которые она решительно не хотела записывать. Резник просто умолил ее спеть эти песни, это стоило ему огромных усилий. Пугачева в итоге их спела, но ни о каких новых песнях Паулса – Резника уже не могло быть и речи», – пояснил он.

Сергей рассказал, что тогда поэты обратили свое внимание на Лайму Вайкуле, которая в середине 80-х годов работала в варьете «Юрас перле» в Юрмале.

«Пела она очень плохо, и у Паулса был большой скепсис в отношении нее. Она только хорошо двигалась. Но Резник все же настоял. Для Вайкуле наняли педагога по вокалу, режиссера, который мог ставить ей номера, и так мы узнали ее имя. Но вопрос: если бы Пугачева спела все эти песни, появилась бы на эстраде Вайкуле? Когда бы она появилась и с чем?» – поделился критик.

Полный текст от сайта «Страсти» о жизни Лаймы Вайкуле и скандалах можно прочитать здесь.