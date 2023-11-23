Стриминговый сервис «Кинопоиск» запикал слово «голубок» в фильме «Счастливое число Слевина» режиссера Пола Макгигана. Об этом пишет «Афиша Daily».

Уточняется, что под цензуру попал фрагмент, в котором герои Джоша Хартнетта и Моргана Фримена обсуждают мужчину по прозвищу Fairy. Это слово в английском сленге используют в значении «гомосексуалист». В киноленте можно услышать лишь окончание слова «ок». Вдобавок цензуре подверглось и само слово «гомосексуалист» — от него осталось лишь «ист».

В стриминговом сервисе картина имеет возрастной рейтинг 18+.

Известно, что в прошлом «Кинопоиск» был уже неоднократно оштрафован по протоколам о демонстрации ЛГБТ-контента несовершеннолетним. Поводом для административных дел, как правило, выступала маркировка 16+ вместо 18+ на ряде фильмов.

Ранее стало известно, что кадр с актрисой Екатериной Варнавой вырезали из трейлера сериала «Цикады».