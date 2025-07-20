«Из этой девочки может получиться новая Любовь Орлова»: Наталья Варлей вспомнила о работе с Гайдаем

В конце жизни Леонид Гайдай назвал Наталью Варлей своей любимой актрисой. 78-летняя звезда «Кавказской пленницы или Новых приключений Шурика» рассказала о работе с легендарным советским режиссером.

«Кавказской пленнице» в следующем году исполнится 60 лет. Несмотря на внушительный возраст, россияне до сих пор с удовольствием смотрят эту картину.

Наталья вспомнила, как на съемках кино ей приходилось подолгу ждать, пока режиссер позовет в кадр. За это время Варлей успевала перегореть, и тогда Гайдай требовал, чтобы она бежала на четвертый этаж и обратно. Затем актриса появлялась в съемочном павильоне уже с горящими глазами — кураж возвращался.

«Посмотрев материал, директор студии Иван Александрович Пырьев сказал: „Из этой девочки может получиться новая Любовь Орлова“», — приводит слова звезды советского кино «7Дней.ru».

После выхода фильма на экраны в то время 19-летняя Варлей проснулась знаменитой артисткой, и ее стали активно звать в другие проекты.

Ранее Варлей вспомнила, как чуть не погибла на съемках «Вия», упав с высоты 15 метров.