«За уверенными словами чувствуется личный опыт»: почему Юлия Меньшова отвергает пластику

По мнению психолога, Юлия выглядит как человек, который держится в завязке — и от алкоголя, и от пластики. Потому что понимает: унести может и то, и другое, а сохранить себя — это выбор сильного человека.

Алкоголь и пластика: общая боль

Женщина, попавшая в зависимость от пластики, ничем не отличается от женщины, которая привыкла снимать вечернее напряжение за бокалом вина. Одна проблема: я не принимаю себя такой, какая я есть.