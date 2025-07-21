«За уверенными словами чувствуется личный опыт»: почему Юлия Меньшова отвергает пластику
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55-летняя Юлия Меньшова осудила женщин, которые пытаются вернуть молодость при помощи хирургии, косметологии и спортивных тренировок. По мнению знаменитости, они никогда не смогут составить конкуренцию 20-летним девушкам. Заявление Юлии вызвало общественный резонанс, поскольку ее мать Вера Алентова открыто говорила о перенесенной пластике. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский предположил: телеведущая избегает пластических операций из-за страха стать зависимой от них и потери индивидуальности.
«Я видела, как это выглядит»
«За уверенными словами телеведущей чувствуется не отстранённая оценка, а личный опыт. Опыт женщины, которая знает, как это — потерять контроль, знает как это бывает страшно, а потом – стыдно. И больше не хочет срывов, не хочет туда возвращаться. Юлия Меньшова неоднократно признавалась, что в молодости перебирала с алкоголем. В психологии это называется реактивным поведением, когда человек, дошел до черты, за которой уже не стыдно, а страшно. Как следствие, осознав опасность, он выбирает противоположную стратегию. Так алкоголик в завязке агрессивно отказывается от бокала не из-за морали, а потому что знает, куда первый глоток заведёт», — высказался эксперт.
Станислав Самбурский
Пластика — как новая зависимость
Страх потерять себя каждого доводит до своего решения: до бутылки, до пластики и т.д. Погоня за молодостью — ещё один способ не встречаться с реальностью, заморозить внешность и не признавать возраст. По словам психолога, в алкоголе на время забывают тревогу, а в пластику «влюбляются», чтобы вернуть себе уверенность. Каждая новая процедура как ещё один бокал. Пока не остановишься, не узнаешь, где была грань.
«Ты выглядишь, как твоя мать»
«Юлия давно критикует пластику и однажды использовала фильтры, которые превратили её в «копию Веры Алентовой». СМИ обсуждали это с жаром, а реакция Меньшовой была ироничной: «Мой пластический хирург перестарался». Возможно, в этой шутке — правда о глубоком внутреннем конфликте: не хочу быть, как мама, но я её дочь. Отказ от пластики — это, может быть, не только выбор эстетики, это выбор идентичности. Если вы посмотрите на Юлию сегодня, то не увидите «вечную молодость». Вы увидите женщину, которая выбрала не исчезнуть под маской. Я не пластический хирург и не могу с уверенностью сказать, были ли у Юлии пластические операции. Но как психолог я вижу: следов алкоголизма на её лице сегодня не наблюдается. Оно не затуманено, не отёчно, не заперто в чужую мимику. Настоящее живое лицо», — пояснил Самбурский.
Станислав Самбурский
По мнению психолога, Юлия выглядит как человек, который держится в завязке — и от алкоголя, и от пластики. Потому что понимает: унести может и то, и другое, а сохранить себя — это выбор сильного человека.
Алкоголь и пластика: общая боль
Женщина, попавшая в зависимость от пластики, ничем не отличается от женщины, которая привыкла снимать вечернее напряжение за бокалом вина. Одна проблема: я не принимаю себя такой, какая я есть.
«Юлия выбрала не бежать, и в этом её настоящая зрелость. Пластика и алкоголь — как две стороны одной монеты. Одна — внутрь, другая — в лицо. Но обе про одно: не хочу быть тем, кто я есть», — резюмировал эксперт.
Станислав Самбурский