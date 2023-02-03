«Из больницы в ЗАГС»: стало известно о новой женщине Садальского, которая подарит ему ребенка

Скандальный актер Стас Садальский знаменит своими резкими высказываниями в адрес коллег, но о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Его подруга Анна Калашникова рассказала, что хочет сосватать мужчину к своей обеспеченной знакомой.

«Стас приглянулся моей состоятельной подруге с Рублевки. Она весь вечер не сводила с Садальского глаз, а после попросила у меня его номер телефона. Подруга у меня молодая, красивая, богатая, но одинокая. Стас тоже пока не нашел свою половину», — призналась Калашникова в интервью MK.RU.

Знакомство потенциальных жениха и невесты состоялось после того, как актер оказался в больнице. Несмотря на состояние здоровья, Стас не мог пропустить мероприятие по случаю дня рождения Калашниковой. Там он и приглянулся ее богатой подруге. Анна пошутила, что отправит друга «из больницы в ЗАГС». А еще девушка хочет, чтобы они родили ребенка, который тоже станет актером.

Ранее мы писали о том, как актер Стас Садальский накинулся на Корчевникова за оскорбление покойного Вахтанга Кикабидзе.