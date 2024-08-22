Из белого золота с бриллиантами: сколько стоит помолвочное кольцо Настасьи Самбурской

Актриса Настасья Самбурская похвасталась, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Она сняла ролик, а на кадрах показала помолвочное кольцо. По информации Telegram-канала «Звездач», оно стоит 300 тысяч рублей.

По данным источника, украшение для важного повода произведено в отечественной ювелирной дизайн-студии. Это кольцо из белого золота с бриллиантами.

«Суммарный вес камней — 1,81 карат. Стоимость кольца составляет 299 тысяч рублей. Теперь понятно, почему актриса так быстро приняла предложение», – отмечает источник.

Напомним, что о предложении выйти замуж актриса рассказала в четверг, 22 августа. Она призналась в соцсетях, что это произошло на съемочной площадке. Девушка заранее догадывалась, что возлюбленный готовит для нее сюрприз.

«Сегодня знаменательный день. Мой молодой человек, как я поняла, хочет сделать мне предложение руки и сердца. Я в этом не уверена на 100%», — делилась звезда.

После она продемонстрировала кольцо и заявила, что «окольцована». Артистка предположила, что после такой новости «у многих теперь отляжет».

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