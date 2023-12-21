Ивлееву проверят на налоги после демонстрации украшения за 23 млн на пояснице

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогера Настю Ивлееву на налоги. Это связано с выходом в украшении стоимостью 23 млн рублей на пояснице.

О проверке узнал Telegram-канал Mash.

Ивлееву просили проверить на достоверность доходов и их соответствие уплаченным в казну налогам. Указывался период с 1 декабря 2020 года по настоящее время.

Внимание на блогера обратили после вечеринки со звездами, где присутствующие были одеты в откровенные наряды. Сама Ивлеева появилась в черном белье, халате и туфлях. На пояснице знаменитости было украшение с бриллиантами, стоимость которого, по ее словам, составляет 23 млн.

Ранее она уже демонстрировала свою состоятельность. Так, в 2021 году Ивлеева устроила вечеринку по случаю 30-летия. По некоторым данным, мероприятие обошлось в 7 млн рублей.