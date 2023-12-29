Ивлеева осталась должна клубу «Мутабор» после «голой» вечеринки

В московском клубе «Мутабор» заявили, что блогер Настя Ивлеева должна им после «голой» вечеринки. С журналистами связался администратор заведения, который остался анонимным. Его слова публикует Telegram-канал «ОЧК ВГПУ».

По словам инсайдера, агентство «Департамент маркетинга» занималось организацией мероприятия. За два мероприятия с участием Ивлеевой «Мутабор» должен был получить три миллиона рублей за аренду помещения, но до настоящего времени клубу не выплачены 960 тысяч рублей, а также неизвестная сумма за алкоголь из бара. Билеты на второй день вечеринки принесли два миллиона 40 тысяч рублей, при этом первый день был предназначен для участников бесплатно.

Сотрудница клуба также уточнила, что организаторы требовали изъять все телефоны и фотоаппараты у персонала «Мутабора», и мероприятие должно было фотографироваться только специально приглашенным фотографом. При этом она не знает, почему на вечеринке присутствовали журналисты известных изданий с камерами.

Вечеринка Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников подвергли критике, а сама Ивлеева и несколько других артистов извинились за участие в вечеринке, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и Ксению Собчак.

Материал «Страстей» о том, как «голая» вечеринка за неделю разрушила жизнь и репутацию Насти Ивлеевой, читайте по ссылке.