С пьедестала на дно: как «голая» вечеринка за неделю разрушила жизнь и репутацию Насти Ивлеевой

Кто выступил против «голой» вечеринки Насти Ивлеевой

Сейчас, когда разгорелся большой скандал, уже многие знаменитости выступили против вечеринки Ивлеевой. Первое же время не все стремились открыто высказывать свои недовольства поведением блогера и ее друзей. Однако были и те, кто среагировал на следующий же день после тусовки, когда фотографии с полуобнаженными артистами разлетелись по Сети. Одной из первых с комментарием выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В личном Telegram-канале она назвала мероприятие телеведущей «выстрелом в ногу политике государства».

«Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причём на государственном уровне», - отметила Мизулина.

После высказался зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он сравнил участников вечеринки Насти со «стадом обезьян». Он подчеркивал, что им всем после этого «нужен карантин», однако уголовного преследования он не допускал.

Против так называемой «арт-выставки» блогера выступило и общественное движение «Зов Народа». Его представители обратились с жалобой в СК и попросили проверить звезду на пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). По их мнению, вечеринка являлась «чертовщиной» и «бесовщиной».

Уже после политиков и общественников отворачиваться от Насти стали коллеги и люди, с которыми она всегда встречалась на светских мероприятиях и приятно проводила время. Так, рэпер Джиган, который тоже был гостем в тот вечер, заявил, что ему ничего не понравилось, и он просто посидел немного в телефоне, после чего ушел. А певица Слава посчитала вечеринку «срамотой».

«У Насти Ивлеевой видели, что происходит? Голые все! Попы голые! Даже носки на одном месте у кого-то! Как допустили? Филипп-то Киркоров аж с катетером на руке пришел! Мало ли — на попы голые взглянет и нехорошо станет! Не дай Бог!» - делилась своим мнением артистка.

Не сдерживалась в выражениях, обсуждая «голую» тусовку звезд, и актриса Яна Поплавская. Она, к слову, также не поверила ни одному извинению артистов.

«Каждый уважающий себя россиянин должен отреагировать и вычеркнуть, стереть эти имена. Не ходить на концерты, не смотреть программы, не упоминать нигде и никогда», - заявляла Поплавская в личном блоге.

С «Красной шапочкой» согласилась и другая известная актриса Анна Хилькевич. Она назвала вечеринку блогера неуместной и посоветовала звездам раздеваться за закрытыми дверьми.

«У каждого есть право воплощать свои фантазии. Но давайте это делать в своих домах. Какой положительный пример можно вынести из ее откровенно пошлой вечеринки?» - возмутилась звезда «Универа».

Поддержки Настя не дождалась и от знаменитостей, которые сами нередко попадают в различные скандалы. Например, блогер Айза-Лилуна Ай пристыдила Ивлееву за то, что она выставила все напоказ. По ее мнению, если и проводить что-то подобное, то это должно быть закрыто от общественности.

«Скромнее надо быть, людям тяжко сейчас везде. Да и понты это прям из 90-х. Когда люди добрались до бабок и сливали на все «модное», чтобы все видели какой ты крутой. Богатые люди ведут себя тихо», - поделилась бывшая жена рэпера Гуфа в своем Telegram-канале.

И даже продюсер Яна Рудковская, которая всегда относилась к Ивлеевой с уважением, на этот раз не встала на ее сторону. Она призналась, что телеведущая действительно по-настоящему подставила своих друзей.

«Люди не знали, куда они шли. Если бы не репетиции шоу в этот день, то я могла бы тоже получить подставу и народное презрение на ровном месте, как Дима и Филипп. Настя понимала вообще, кого приглашала? Народных и заслуженных артистов России. Ну нельзя же не понимать, что из-за этого у них могут быть большие проблемы?» - высказывалась Рудковская в Сети.

Отметим, что это далеко не весь список публичных людей, кто высказался против «голой» вечеринки». Но еще больше оказалось простых россиян, которых данное мероприятие повергло в шок. На протяжении недели Настя получала негативные комментарии от своей аудитории, в которых они говорили, что она «уже не та». Именно мнение поклонников больше всего, по признанию блогера, задело ее и довело в итоге до слез при записи последних видеоизвинений.