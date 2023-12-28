С пьедестала на дно: как «голая» вечеринка за неделю разрушила жизнь и репутацию Насти Ивлеевой
«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой: хронология событий, извинения и последствия.
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«Я оказалась на самом дне», - именно так сейчас говорит блогер-миллионик Настя Ивлеева, уже много лет называющая себя «опасностью». Но только теперь ее прозвище действительно оправдало себя. Буквально за одну неделю ее жизнь сделала поворот на 180 градусов: с ней разорвали контакты крупные компании, от нее отвернулись многие друзья и коллеги, а ФНС всерьез занялась проверкой ее команды. И все это произошло из-за события в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор», а именно Almost Naked Party.
Портал «Страсти» собрал все, что известно о самом скандальном мероприятии конца 2023 года. Рассказываем, что случилось на «голой» вечеринке, кто пострадал, а также с какими последствиями столкнулась хозяйка бала и ее звездные гости.
Как прошла вечеринка Насти Ивлеевой и что на ней было
В ночь с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор» собрались инфлюенсеры и звезды шоу-бизнеса. Отмечалось, что вечеринка, которая проходила в формате almost naked – «почти голые», была закрытой. Однако очень скоро кадры с мероприятия просочились в Сеть. В первую очередь, видео и фото размещали сами приглашенные знаменитости. В их соцсетях появлялись фото с полупрозрачными нарядами. Не стала исключением и Настя Ивлеева. Она транслировала все происходящее в своем Telegram-канале. Впрочем, вскоре все снимки пришлось удалить. Сейчас они недоступны.
Гостями вечеринки стали Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Алена Водонаева, Джиган, Оксана Самойлова, Ольга Орлова, Ксения Собчак, Глюкоза, Vacio и многие другие.
Были и звезды, которые выступали на вечеринке и запомнились своими закрытыми костюмами – так, Анна Asti пришла в платье, которое оголило лишь руку и ногу, все остальное тело было скрыто под черной тканью. Правда, это не помогло - ее дальнейшие концерты также под вопросом.
Одним из самых эпатажных образов вечеринки стал «лук» рэпера Vacio – из одежды на нем были только кроссовки и носок на причинном месте. В какой-то момент рядом с рэпером начали танцевать мужчина и женщина, которые ртом стянули носок – эти кадры тоже попали в Сеть.
Остальные именитые гости вечеринки оделись более скромно – в основном, в их образах использовались костюмы из прозрачной сетки. Так, Филипп Киркоров облачился в черные короткие шорты, поверх которых надел сетчатый костюм. Полупрозрачные платья выбрали Ксения Собчак и Лолита.
Кто выступил против «голой» вечеринки Насти Ивлеевой
Сейчас, когда разгорелся большой скандал, уже многие знаменитости выступили против вечеринки Ивлеевой. Первое же время не все стремились открыто высказывать свои недовольства поведением блогера и ее друзей. Однако были и те, кто среагировал на следующий же день после тусовки, когда фотографии с полуобнаженными артистами разлетелись по Сети. Одной из первых с комментарием выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В личном Telegram-канале она назвала мероприятие телеведущей «выстрелом в ногу политике государства».
«Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причём на государственном уровне», - отметила Мизулина.
После высказался зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он сравнил участников вечеринки Насти со «стадом обезьян». Он подчеркивал, что им всем после этого «нужен карантин», однако уголовного преследования он не допускал.
Против так называемой «арт-выставки» блогера выступило и общественное движение «Зов Народа». Его представители обратились с жалобой в СК и попросили проверить звезду на пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). По их мнению, вечеринка являлась «чертовщиной» и «бесовщиной».
Уже после политиков и общественников отворачиваться от Насти стали коллеги и люди, с которыми она всегда встречалась на светских мероприятиях и приятно проводила время. Так, рэпер Джиган, который тоже был гостем в тот вечер, заявил, что ему ничего не понравилось, и он просто посидел немного в телефоне, после чего ушел. А певица Слава посчитала вечеринку «срамотой».
«У Насти Ивлеевой видели, что происходит? Голые все! Попы голые! Даже носки на одном месте у кого-то! Как допустили? Филипп-то Киркоров аж с катетером на руке пришел! Мало ли — на попы голые взглянет и нехорошо станет! Не дай Бог!» - делилась своим мнением артистка.
Не сдерживалась в выражениях, обсуждая «голую» тусовку звезд, и актриса Яна Поплавская. Она, к слову, также не поверила ни одному извинению артистов.
«Каждый уважающий себя россиянин должен отреагировать и вычеркнуть, стереть эти имена. Не ходить на концерты, не смотреть программы, не упоминать нигде и никогда», - заявляла Поплавская в личном блоге.
С «Красной шапочкой» согласилась и другая известная актриса Анна Хилькевич. Она назвала вечеринку блогера неуместной и посоветовала звездам раздеваться за закрытыми дверьми.
«У каждого есть право воплощать свои фантазии. Но давайте это делать в своих домах. Какой положительный пример можно вынести из ее откровенно пошлой вечеринки?» - возмутилась звезда «Универа».
Поддержки Настя не дождалась и от знаменитостей, которые сами нередко попадают в различные скандалы. Например, блогер Айза-Лилуна Ай пристыдила Ивлееву за то, что она выставила все напоказ. По ее мнению, если и проводить что-то подобное, то это должно быть закрыто от общественности.
«Скромнее надо быть, людям тяжко сейчас везде. Да и понты это прям из 90-х. Когда люди добрались до бабок и сливали на все «модное», чтобы все видели какой ты крутой. Богатые люди ведут себя тихо», - поделилась бывшая жена рэпера Гуфа в своем Telegram-канале.
И даже продюсер Яна Рудковская, которая всегда относилась к Ивлеевой с уважением, на этот раз не встала на ее сторону. Она призналась, что телеведущая действительно по-настоящему подставила своих друзей.
«Люди не знали, куда они шли. Если бы не репетиции шоу в этот день, то я могла бы тоже получить подставу и народное презрение на ровном месте, как Дима и Филипп. Настя понимала вообще, кого приглашала? Народных и заслуженных артистов России. Ну нельзя же не понимать, что из-за этого у них могут быть большие проблемы?» - высказывалась Рудковская в Сети.
Отметим, что это далеко не весь список публичных людей, кто высказался против «голой» вечеринки». Но еще больше оказалось простых россиян, которых данное мероприятие повергло в шок. На протяжении недели Настя получала негативные комментарии от своей аудитории, в которых они говорили, что она «уже не та». Именно мнение поклонников больше всего, по признанию блогера, задело ее и довело в итоге до слез при записи последних видеоизвинений.
Кто поддержал Настю Ивлееву на фоне скандала с «голой» вечеринкой
Были и знаменитости, которые выступили в защиту Насти Ивлеевой и ее гостей. Одним из первых на сторону блогерши встал актер Александр Молочников. В соцсетях он выложил фотографию Ивлеевой, под которой написал, что выступает против травли знаменитостей.
«Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно. Ты переживаешь это, потому что сильная и смелая», - заявил он.
Ксения Собчак, хотя и принесла публичные извинения, тоже поддержала свою коллегу в соцсетях. Под одним из последних постов Ивлеевой она написала комментарий.
«Настя! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю и я с тобой», - заявила она.
В поддержку звезд, участвовавших в мероприятии, высказался и Алексей Панин. Актер подчеркнул, что не видит ничего провокационного в костюмах знаменитостей. Он добавил, что был бы рад оказаться в «кругу красивых людей». С похожей позицией выступила и певица Лайма Вайкуле. Она рассказала, что не может осуждать закрытую вечеринку, которая проходила в узком кругу коллег.
«Эти люди готовы между собой такую вечеринку устраивать. Я не вижу ничего такого. Просто сегодня есть телефоны, потому узнали многие», - объяснила она.
Давний друг Насти Ивлеевой, шоумен Стас Барецкий тоже выразил поддержку блогерше. Он заявил, что готов выплатить вместо нее 1 миллиард рублей по иску от актера и каскадера Александра Иншакова.
«Я мог бы тоже там поучаствовать, я бы приехал. Вы знаете, перегибы случаются везде. Там никого не убили, не зарезали», - объяснил свою позицию Барецкий.
Публичные покаяния: какие звезды извинились за участие в вечеринке Ивлеевой
Когда в прессе начали появляться первые новости об отмене выступлений знаменитостей, участвовавших в мероприятии, звезды один за другим начали приносить свои извинения в соцсетях.
Первой это сделала Настя Ивлеева. Уже 24 декабря в ее соцсетях появилось первое видео, в котором она признала «неуместным» распространять кадры с вечеринки. Однако после этого поток хейта в адрес блогерши не остановился, и она решила выпустить вторую часть извинений – уже 27 декабря. На кадрах Ивлеева плачет и приносит извинения знаменитостям, которые пострадали из-за участия в ее вечеринке.
25 декабря принесла свои извинения Ольга Орлова. Телеведущая заявила, что все пришедшие отнеслись к заявленному дресс-коду с юмором и креативом.
«Мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше», - рассказала она.
Следом с извинениями выступили Лолита, Дима Билан и Филипп Киркоров.
«Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям», - заявлял Филипп Киркоров.
Лолита и Дима Билан подчеркнули, что знали о формате мероприятия, но при этом не серьезно отнеслись к последствиям, которые ожидали их после публикации снимков с вечеринки.
«Я включен в новостную повестку. Но я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну общую гребенку — каждый отвечает сам за себя», - объяснил Дима Билан
Одной из последних с публичным покаянием выступила Ксения Собчак. Она также подчеркнула, что выступает против «отмены» и запретов в отношении звезд, которые присутствовали в тот вечер на тусовке.
«Важно: отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии ― это глупость. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников ― это пошлость на пошлость», - заявила она. Один из самых скандальных участников вечеринки, рэпер Vacio тоже принес извинения и заявил, что хотел удивить других гостей, а также привлечь к себе внимание.
«Я не хотел никакой злой пропаганды. Приношу извинения за то, что оскорбил чувства других людей в такое столь тяжелое время для нашей страны», - рассказывал он.
Отметим, что Глюкоза, Оксана Самойлова, Джиган и Алена Водонаева решили не извиняться за участие в вечеринке Ивлеевой.
Последствия: что происходит с Ивлеевой и гостями ее «голой» вечеринки
Первые проблемы из-за скандальной вечеринки появились у ее гостей и самой организаторши уже на следующий день. Но больших масштабов не было: звезд осуждали, смеялись над ними, везде распространяли их фото из клуба. Тогда немногие предполагали, во что все перерастет.
Публичные извинения от знаменитостей, в частности от Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана, стали появляться после того, как появились слухи, что их начали «отменять». Ряд СМИ и Telegram-каналов распространили информацию, что артистов, принявших участие в «голой» вечеринке, «вырезают» из всех новогодних программ, а их концерты отменяют. Немного позже эти данные подтвердила журналистка Ксения Собчак.
«Вырезают из «Голубых огоньков» и всех новогодних программ тех, кто был замечен в тот вечер в «Мутаборе», - рассказала телеведущая.
Так как Филипп Киркоров оказался единственным народным артистом, вовлеченным в скандал, его начали «отменять» активнее остальных. Сначала он получил отказ в частном выступлении во МХАТ им. Горького, после его убрали с постера к фильму «Иван Васильевич меняет все!», а сцены с ним в самой киноленте начали переснимать. Кроме того, экстренно избавляются от исполнителя хита «Зайка моя» и телевизионщики, так что в новогоднюю ночь поклонники вряд ли увидят его в «Маске» или в «Голубом огоньке».
Также активист Виталий Бородин обратился в Минкульт с просьбой рассмотреть возможность лишить Киркорова звания народного артиста России, и инициативу поддержали в Госдуме. А 27 декабря появилась информация, что официальный сайт Киркорова оказался заблокирован. При попытке перейти на ресурс возникала «Ошибка 4020». Однако позже провайдеры списали все на технический сбой.
Лишаются работы и обычно крайне востребованные певицы Лолита и Анна Asti. Милявская подтвердила, что у нее возникли проблемы с выступлениями в Подмосковье из-за участия в вечеринке Ивлеевой, но остальные концерты в регионах по-прежнему в силе. Но и это ненадолго. По последним данным, в Тюмени уже потребовали отменить шоу артистки, запланированное на 25 марта.
Что касается Анны, то она была не просто гостьей скандального мероприятия, но и хедлайнером. Несмотря на то, что была она, в отличие от других, довольно скромно одета, людям все равно не понравилось то, что она согласилась спеть на этой вечеринке. Теперь Asti вряд ли появится в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!», а также на сцене московского клуба Gipsy 31 декабря. Вместо нее зрителей будет развлекать Jony.
Досталось и знаменитому носку вечеринки – рэперу Vacio, который слишком буквально воспринял требования к внешнему виду гостей. После мероприятия его оштрафовали на 200 тысяч рублей и арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация). Причем сам артист с наказанием оказался не согласен, он пытался оспорить решение суда, но ничего не вышло. Он заявлял, что «неправильно перевел название вечеринки», хотел привлечь внимание публики, но не собирался никого оскорблять. Более того, по его признанию, он любит свою страну, а своим поклонникам транслирует здоровый образ жизни. Что же касается носка, то его он подарил понравившейся девушке.
Впрочем, проблемы выше упомянутых знаменитостей меркнут по сравнению с тем, с чем столкнулась сама Ивлеева, решившая раздеть в конце декабря российский шоу-бизнес. Настя лишилась контрактов крупных компаний МТС и «Тинькофф Банк». Рекламу с ее участием сняли с эфира, чтобы не портить репутацию организаций.
Позже в офисах блогера начались обыски и проверки ФНС. По версии следствия, Настя могла использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения. Пока есть информация о 130 млн неуплаченных государству налогов. Известно, что в случае возбуждения уголовного дела Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы.
Рассматриваются в отношении блогера и коллективные иски. Если один был подан с символической суммой 1 рубль, то другой - на 1 миллиард рублей. Обращение написали члены инициативной группы, которую возглавляет актер и продюсер «Бригады» Александр Иншаков. Их цель – лишить телеведущую возможности зарабатывать в России на выступлениях и рекламе.
Но и это не все последствия вечеринки. Досталось и клубу, в котором проходило мероприятие. «Мутабор» подвергся проверкам, после которых был вынужден закрыться. Пока его опечатали на месяц. Роспотребнадзор выяснил, что алкогольная продукция в заведении продавалась без лицензии. Так что руководству пришлось экстренно отменять новогоднюю вечеринку, которая уже была запланирована.
Почему звезды согласились на провокацию Насти Ивлеевой – мнение психолога
Несмотря на то, что на сегодняшний день звезды поголовно говорят о том, что не знали, что именно будет на вечеринке, дресс-код был известен заранее. Следовательно, знаменитости были предупреждены, в каком виде будут гости «арт-выставки». Так, почему они не отказались? За ответом на этот вопрос портал «Страсти» обратился к психологу Полине Аренс.
«Разумеется, публичное обнажение может быть частью перформанса, социальным заявлением (вспомнить хотя бы обнаженных евро-активисток, которые топлес бегают перед политиками, раскрашивая свои тела то в цвет украинского флага, то в радугу, то еще каким-то образом привлекая внимание к определенной информационной повестке) или, попросту, хайпом, имеющим цели повысить охваты и привлечь к себе еще больше внимание, которое затем можно коммерциализировать через продажу рекламы или онлайн-курсы», - отметила эксперт.
Психолог не исключила, что в некоторых ситуациях звезды могут публично обнажаться из-за определенных фиксаций, не прожитых в детстве этапов развития сексуальности. Если ребенка в детстве ругали за интерес к своему телу, наказывали за желание бегать голым, критиковали или даже унижали, во взрослом возрасте эта фиксация может привести к непреодолимому желанию раздеться на публике, чтобы получить это самое одобрение.
«Эта же потребность в одобрении, если ребенок не получил ее от родителей, может привести к нарциссической акцентуации личности или даже к нарциссическому расстройству, в результате чего человек будет готов пойти на что угодно, чтобы его заметили, восхитились им и тем самым как бы «подсветили» его личность. Боль нарцисса в том, что он не осознает себя без публичного признания своей исключительности», - поделилась своим мнение Полина Аренс.
И последняя причина, которая может скрываться под крайними формами эксгибиционизма очень явственно читается через манифест, написанный на теле одного из участников той самой «голой вечеринки». Полностью обнаженный Vacio с надписью на спине «уроды боятся красоты» вызывает вместо восхищения желание защитить и пожалеть.
«Его крик души говорит об огромной уязвимости, противопоставлении себя обществу, глубокой деформации чувства стыда в желание получить наказание за свои асоциальные поступки. Это такой нарциссизм наоборот, когда вместо признания, человек своим обложением хочет получить пинки и осуждение - и это является еще более сильным удовольствием для человека с нарциссической деформацией», - заключила психолог.
Понесет ли наказание Ивлеева за организацию вечеринки – мнение адвоката
По словам адвоката Юлии Вербицкой, вероятность того, что Насте Ивлеевой может грозить реальный срок заключения после проверки налоговыми органами, крайне низкая.
«Вероятность того, что Анастасия Ивлева будет осуждена и приговорена к лишению свободы, предельно низкая. Дело в том, что редакции прим. 2 к ст. 199 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа, начисленная налоговыми органами», - объяснила она.
Вербицкая уверена, что Ивлеева быстро погасит сумму долга перед ФНС. При этом, комментируя иск от общественных активистов, адвокат уверена, что взыскать с блогерши миллиард рублей они не смогут.
«Требования «общественников» о взыскании «миллиарда» с Ивлеевой - абсурдны. Они являются фантазийными, не основаны ни на законе, ни на практике правоприменения. Думаю, что это попытка ранее неизвестных лиц попираться на ситуации получившей максимально широкий резонанс», - рассказала адвокат.
Она также допустила вероятность того, что истцы, возможно, останутся должны возместить Ивлеевой затраты на адвокатов и компенсацию судебных расходов.