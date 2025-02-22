Ивлеева избавилась за круглую сумму от особняка, куда пролезал сумасшедший сталкер

Блогер Настя Ивлеева продала свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье. Сделка уже завершена, и экс-ведущая «Орла и решки» получила за дом 120 миллионов рублей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

До этого продажи особняка несколько месяцев затягивались, из-за чего Ивлеевой пришлось снижать цену. В этом доме организатор «голой» вечеринки жила с рэпером Элджеем.

Особняк в Истре отличается внушительной площадью и роскошной отделкой. Внутри находятся терраса, домашний кинотеатр, сауна с каменкой, хаммам, тренажерный зал, несколько спален, бар и другие удобства. На участке также располагается гостевой дом для персонала. Перед продажей Ивлеева вывезла практически всю мебель, оставив лишь несколько тренажеров в спортзале.

Интересно, что за полгода на территорию особняка пытался проникнуть неизвестный мужчина. По некоторым данным, этот человек мог быть психически неуравновешенным сталкером.

В конце 2024 года Настя объявила, что вновь вышла замуж. Ее избранником стал дальний родственник Никиты Михалкова Филипп Бегак. Блогерша не скрывает радости от нового статуса и регулярно делится семейными снимками.

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