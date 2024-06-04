Артист Чернов признался, что перестал общаться с актерами Талашко и Роговцевой. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Юрий Чернов рассказал, что когда-то близко дружил с артистами из Украины Владимиром Талашко и Адой Роговцевой. Однако вскоре после начала конфликта между Россией и Украиной, он порвал все связи с коллегами.

«Как крысы они ведут себя — иного сравнения я не нахожу. Мне очень неприятно то, что делают Володя Талашко, с которым я дружил, и Ада, которую тоже очень хорошо знаю. Как они всё вычеркнули из своей памяти?» — задался вопросом он.

Чернов добавил, что пребывает в шоке из-за слов Ады Роговцевой, которая поддерживает Украину.

«Мы все ездили на концерты. Мило беседовали, общались. А сейчас… Это что же с ней? Это вообще ужасно, она сейчас повсюду говорит „слава Украине“. Это же лозунг националистов. Как она до такого дна дошла?» — недоумевает артист.

Ранее мы писали о том, что Юрий Чернов публично обратился к Ивару Калныньшу, которого назвал «неблагодарным».