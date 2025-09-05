Иван Ургант оплатил отдых детям с аутизмом из Курской и Белгородской областей

Телеведущий Иван Ургант оплатил поездку для группы детей с аутизмом из Курской и Белгородской областей в интегративный лагерь «Лесная сказка» на Валдае. Об этом сообщает StarHit.

Лагерь работает при благотворительном «Центре лечебной педагогики», попечителем которого Ургант является много лет. Дети вместе с родителями на несколько дней погрузились в реабилитационную программу: общение с педагогами, мастер-классы и консультации со специалистами, которые скорректировали лечение.

Для многих семей, проживающих в приграничных районах, такая поездка стала редкой возможностью получить качественную помощь и передышку. Программы центра направлены на развитие навыков коммуникации у детей и подготовку подростков к взрослой жизни через трудоустройство и тренировочное проживание.

Журналисты обратили внимание, что Иван ушел в тень после закрытия его шоу на Первом канале. У него стало гораздо меньше корпоративов, в свет он выходит редко.

Ранее мы писали о том, что Иван Ургант поздравил падчерицу с 25-летием и назвал себя строгим отцом.