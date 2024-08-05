Иван Янковский рассказал, чем вдохновлялся для съемок в «Преступлении и наказании»

В конце августа на экраны выйдет сериал «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского. Главную роль в нем сыграл Иван Янковский. Актер рассказал, чем вдохновлялся во время подготовки к съемкам в картине.

Янковский сыграл в сериале Родиона Раскольникова. Во время подготовки к съемкам 33-летний актер не использовал определенный метод. Вжиться в образ, говорит он, ему помогли картины художника Эдварда Мунка.

«Искал вдохновение в литературе, живописи, пытался найти художника, который мог бы через картины для меня открыть этот внутренний мир автора. И им оказался Эдвард Мунк», — приводит слова Ивана Telegram-канал «Героиня Татлера».

Звезда «Слова пацана» рассказал историю создания сериала. Во время работы над картиной «Топи» Янковский спросил у режиссера Владимира Мирзоева, не хочет ли он снять «Преступление и наказание». Тот ответил, что оказывается уже думал над этим и даже придумал синопсис. Иван сразу же стал думать о роли Раскольникова и о том, как ее можно лучше всего воплотить на экране.

В новой экранизации романа Достоевского, помимо Янковского, появятся: Любовь Аксенова, Юлия Снигирь и другие известные россиянам актеры.

Ранее Иван Янковский отправился в отпуск вместе с женой Дианой Пожарской и трехлетним сыном.