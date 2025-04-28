Иван Ургант вышел на связь из Москвы после зарубежных гастролей. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущий Иван Ургант закончил тур по Европе - судя по опубликованному в его блоге видео, он вернулся в Москву. Ургант, прогуливаясь по Садовому кольцу, поблагодарил фанатов за то, что те посещали его выступления.

В конце обращения телеведущий посмеялся над теми, кто считает, что он не живет в Москве.

«Хочу сказать огромное спасибо тем зрителям, которые прилетали из России, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Владивостока. Мы по вам тоже очень скучаем. Думаю, что совсем скоро увидимся. До встречи. С любовью, ваш мираж», - заявил он.

Напомним, Иван Ургант выступает со своей авторской программой, которую он вел ранее на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что Газманов обратился к Урганту из-за переделанной на израильский лад песни «Москва».