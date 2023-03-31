Иван Ургант в пролете: появились подробности о новом шоу «Вечерний Харламов»

Уже больше года в эфире Первого канала не появляется ряд развлекательных передач, включая «Вечерний Ургант». Официально о закрытии проекта никто не объявлял, при этом декорации и студию, в которой все снималось, уже давно разобрали. При этом возвращение любимого шоу осложняет еще и тот факт, что его ведущий Иван Ургант сделал ряд скандальных высказываний, из-за которых его карьера теперь стала стремительно рушиться.

Сейчас шоумен старается организовывать концерты за границей, но и там они постоянно то отменяются, то переносятся по неизвестным причинам. И пока он пытается хоть как-то наладить жизнь, появились слухи, что его проект вскоре вернется на ТВ, только под другим названием и с иным ведущим.

В Телеграм-каналах распространилось видео, сделанное в Сочи. В нем запечатлена фура с известным логотипом «Вечерний Харламов». Там же было сказано, что скоро программа появится на всех экранах. Поклонники сразу же решили, что резидент Comedy club получил работу мечты и стали поздравлять его в Сети. Однако информацию позже опровергли в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна». Оказалось, что фура предназначена для съемок юмористического ролика к 1 апреля.

Ранее Гарик Харламов рассказал, как делит дом с Асмус и Ковальчук.