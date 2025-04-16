Иван Ургант снял новый выпуск «Взгляда снизу» спустя три года отсутствия на ТВ

Телеведущий Иван Ургант, который уже три года не появляется на отечественном телевидении, возобновил съемки рубрики «Взгляд снизу». Новым выпуском он поделился в социальных сетях.

На протяжении нескольких лет Иван вел авторское шоу на Первом канале «Вечерний Ургант». Иногда в рамках проекта зрителям показывали забавные интервью телеведущего с детьми, которые объединяли в рубрике «Взгляд снизу». Однако после начала СВО артист пропал с экранов, а вместе с ним и передача.

Недавно же Ургант неожиданно решил вновь начать снимать свои разговоры с детьми. Он даже не стал менять название рубрики. В новом выпуске телеведущий общался с юными гостями своей студии и узнавал у них — помнят ли они его. Многие, как оказалось, уже и не знают Ивана, так как слишком давно он не появлялся на ТВ.

Напомним, что Иван Ургант неоднократно намекал поклонникам на свое возвращение на телевидение. Однако в ближайшее время оно все-таки не предвидится. В начале апреля появились новости, что Минюст собирается проверить деятельность артиста на иностранное финансирование.

Ранее актриса Тамара Семина призвала запретить Ивану Урганту въезд в Россию.